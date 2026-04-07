Morto a 64 anni dopo essere stato dimesso dall' ospedale la Procura apre un fascicolo e blocca i funerali

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per approfondire le circostanze del decesso di un uomo di 64 anni, avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 aprile a Campobello di Licata. La morte si è verificata poche ore dopo le dimissioni dall’ospedale Policlinico di Palermo. I funerali sono stati bloccati mentre gli investigatori svolgono le verifiche necessarie.

Secondo quanto denunciato, il 19 marzo il paziente era stato sottoposto a un intervento chirurgico allo stomaco, necessario per le patologie legate all'obesità. Nonostante l’insorgenza di gravi sintomi post-operatori, era stato dimesso il primo aprile. Nella notte successiva avrebbe accusato un malore: il 118, contattato più volte, avrebbe inizialmente sottovalutato la gravità della situazione, inviando i soccorsi con ritardo nella sua abitazione dell'Agrigentino. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, il personale sanitario - sempre secondo il contenuto della querela - avrebbe deciso di non disporre il trasporto in ospedale. Poco dopo, l’uomo è deceduto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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