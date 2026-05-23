Folle inseguimento a Caserta | 5 arrestati nell'Audi Rs in fuga attrezzi da scasso sirene e lampeggianti

Notizia in breve

Cinque persone sono state arrestate dopo un inseguimento tra Caserta e Capodrise. Durante la fuga a bordo di un’Audi RS, i sospetti avevano con sé attrezzi da scasso e dispositivi simili a quelli delle forze dell’ordine. La polizia ha intercettato il veicolo e ha fermato i fermati al termine di un lungo inseguimento, durante il quale sono stati attivati sirene e lampeggianti. Gli arrestati sono stati portati in caserma.