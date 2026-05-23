Durante un inseguimento nella serata di venerdì 22 maggio tra Caserta e Capodrise, cinque persone sono state arrestate dopo una fuga ad alta velocità lungo viale Carlo III di Borbone. La vettura coinvolta, un’Audi RS, aveva sirene false e targa rubata. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta sono intervenuti e sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare i cinque uomini.

L’attenzione dei militari è stata attirata da una potente Audi RS SUV che procedeva con manovre pericolose e sorpassi azzardati. Quando i carabinieri hanno intimato l’alt utilizzando sirene e lampeggianti, il conducente avrebbe improvvisamente accelerato tentando di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un delicato inseguimento attraverso diverse arterie urbane, durante il quale il mezzo in fuga avrebbe messo in pericolo gli altri automobilisti con manovre ad alta velocità. I carabinieri, mantenendo il contatto visivo con il veicolo, sono riusciti a seguirlo fino a Capodrise, dove i fuggitivi hanno tentato un’ultima disperata fuga. Giunti in viale Europa, infatti, i cinque occupanti hanno abbandonato l’Audi e si sono dati alla fuga a piedi nelle strade circostanti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Audi RS in fuga con sirene false e targa rubata: inseguimento da film a Caserta, cinque arresti

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