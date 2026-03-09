Due giovani di 20 e 19 anni sono stati arrestati a Giugliano in Campania dai Carabinieri, coinvolti in un inseguimento a folle velocità. Durante il tentativo di fuga, i ragazzi hanno opposto resistenza e sono stati trovati in possesso di droga. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con il loro fermo, a seguito di un episodio di fuga pericolosa.

A Giugliano in Campania ( Napoli ) i Carabinieri hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza due ragazzi di 20 e 19 anni. Ieri pomeriggio i militari hanno intimato l’alt a un’auto con targa polacca che non si è fermata e ha proseguito la sua marcia. Ne è scaturito un lungo inseguimento sull’Asse Mediano con picchi di velocità che hanno raggiunto i 200 kmh, proseguito poi nelle strade di Arzano e Casoria, dove l’auto in fuga ha tentato di speronare un’altra auto dei Carabinieri che aveva tentato di sbarrargli la strada. I due giovani si sono quindi dileguati tra Casavatore e il quartiere napoletano di Secondigliano.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, inseguimento a folle velocità: arrestati due giovani per fuga pericolosa

Articoli correlati

Giugliano in Campania: due ragazzi arrestati dopo un lungo inseguimento. É già il terzo arresto dei Carabinieri per “fuga pericolosa”Inseguimento ad alta velocità tra Giugliano, Arzano e Casoria: i carabinieri arrestano due giovani e sequestrano hashish, marijuana e cocaina.

Leggi anche: Giugliano, folle fuga a 200 km/h: arrestati due giovani, scoperto garage della droga

Napoli, rapinano due distributori di carburante e fuggono: arrestati un 18enne e un 19enne

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli inseguimento a folle velocità...

Temi più discussi: Automobilista ubriaco non si ferma all'alt della polizia locale: folle inseguimento a Milano; L’auto lanciata contromano, l’inseguimento folle per 40 minuti, la fine della fuga in viale Fratti e una gazzella dei carabinieri contro un palo: notte di paura in città; Dopo il folle inseguimento denuncia gli agenti della Municipale: Hanno dichiarato il falso; Automobilista ubriaco non si ferma all'alt della polizia locale: folle inseguimento a Milano.

Folle fuga a 200 all’ora sull’asse mediano di Napoli: due 20enni tentano di speronare i carabinieriInseguimento ad alta velocità sull’asse mediano tra Arzano, Casoria e Giugliano. Arrestati due napoletani. fanpage.it

Napoli, minorenni fuori controllo: inseguimenti a 150 km/h e armi in autoInseguimenti a folle velocità, armi improvvisate nascoste in auto, ragazzini che guidano senza patente a 150 km/h a Napoli. ilgiornalelocale.it

Francesco Emilio Borrelli. . "La mia scelta di restare a vivere a Napoli e chi sono i veri responsabili dello sputtanapoli". Dal podcast Arteintalk - facebook.com facebook