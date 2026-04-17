Palazzo delle acque lavori verso la conclusione Piantati sei alberi nel quartiere San Leonardo

I lavori di sistemazione del Palazzo delle Acque di barriera Garibaldi sono in fase di completamento, dopo aver ricevuto i pareri necessari dalla Soprintendenza. Nel quartiere San Leonardo sono stati piantati sei alberi come parte delle attività di riqualificazione dell’area. La struttura ospita l’AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, e le operazioni di restauro si stanno concludendo sia all’interno che all’esterno dell’edificio.

Si avviano a conclusione, dopo la proficua interlocuzione con la Soprintendenza e l’emissione dei relativi pareri di competenza, i lavori di sistemazione all’esterno e all’interno del Palazzo delle Acque di barriera Garibaldi, in cui hanno sede AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po).🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Colle degli Abeti storti: sono durati poco gli alberi di Natale piantati nel quartiere Leggi anche: Quaranta nuovi alberi nel quartiere San Rocco Altri aggiornamenti Si parla di: Case sott’acqua e argine crollato, appello al Consorzio: Nuovo invaso per le piogge; Incidente sul lavoro: operaio precipita dal ponteggio, ferito.