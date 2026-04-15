Formigine verso la conclusione il secondo stralcio di lavori sul Torrente Cerca

A Formigine è in corso il secondo intervento di lavori sul Torrente Cerca, dopo che lo scorso anno si è concluso il primo, che ha previsto la risagomatura, la pulizia dell’alveo e il consolidamento delle sponde tra via Bassa Paolucci e via Turchetto. Questi interventi sono finalizzati a migliorare la gestione del torrente e la stabilità delle sponde lungo il percorso. La fase attuale si concentra sulla prosecuzione di queste operazioni.

Dopo il primo stralcio di interventi conclusosi lo scorso anno, che ha riguardato la risagomatura, la pulizia dell’alveo e il consolidamento delle sponde tra via Bassa Paolucci e via Turchetto, è attualmente in corso il secondo stralcio di lavori sul torrente Cerca. L’intervento, realizzato dalla.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Lavori sul torrente Ciuffenna. Opera per il rischio idraulico. A marzo la fine del secondo lottoSi concluderà entro la fine di marzo il secondo lotto dei lavori per la mitigazione del rischio idraulico lungo il torrente Ciuffenna, un intervento... Approvato il progetto esecutivo per il secondo stralcio dei lavori in via VerdiIn tutto 650 metri, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giordano e l’intersezione con via Monte Grappa per un investimento complessivo di...