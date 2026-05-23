La Francia ha vietato l’ingresso a Ben-Gvir, definendo il suo comportamento inqualificabile. Nel frattempo, due italiani sono rimasti bloccati in Libia con gli aiuti umanitari destinati a Rafah. La decisione francese entra in vigore immediatamente, senza specificare le motivazioni ufficiali. Gli aiuti umanitari sono stati sospesi in Libia, mentre non ci sono ancora aggiornamenti sul loro stato o sui motivi del blocco.

Roma, 23 maggio 2026 – “Da oggi Ben-Gvir è interdetto dall'accesso al territorio francese”. È una posizione molto netta e coraggiosa quella assunta dall’Eliseo in reazione al video choc (diventato virale) in cui si vede il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir camminare in modo ostile e sprezzante tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla, legati e tenuti con la faccia a terra al porto di Ashdod in Israele. "Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei passeggeri della flottiglia Global Sumud”, spiega il capo della diplomazia di Parigi, Jean-Noël Barrot, che però aggiunge: il governo francese comunque “disapprova l'iniziativa" della Flotilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flottilla, Ben-Gvir bandito dalla Francia: “Comportamenti inqualificabili”. Gli aiuti per Rafah bloccati in Libia con 2 italiani

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Gaza Flotilla Controversy Triggers French Travel Ban On Israeli Minister Ben-Gvir | NewsX World

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