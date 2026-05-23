La Farnesina ha risposto alle richieste di chiarimento riguardo ai membri della Global Sumud Flotilla, fermati e detenuti in Israele, affermando che non avevano considerato il pagamento di un biglietto di rientro. La questione del biglietto non era stata presa in considerazione dai coinvolti, e il focus delle notizie recenti riguarda le difficoltà e le tensioni vissute dagli attivisti durante il fermo.

Il biglietto (di rientro) no, non lo avevo considerato. In questi giorni vi abbiamo raccontato le ore di angoscia e di dolore per gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e detenuti in Israele. Tracciato anche il perimetro degli interventi, piuttosto duri e risoluti, da parte del governo italiano, con Giorgia Meloni in testa, è emerso nel marasma del conflitto israelo-palestinese un nuovo dettaglio, un dettaglio quasi più da agenzia viaggi che da rivoluzionari con la kefiah al collo. Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, ha dichiarato che «gli attivisti italiani, come già successo in passato, non potranno contare sul supporto della Farnesina per i biglietti di rientro nel nostro Paese». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, volevano il biglietto pagato? La risposta della Farnesina

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