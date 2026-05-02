Due leader della missione a bordo della flottiglia sono stati trasferiti in Israele, mentre un presidio si è formato davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio di due cittadini coinvolti. La manifestazione si è conclusa con una conferenza stampa prevista alle 12. La notizia riguarda anche i dettagli del trasferimento e le richieste dei manifestanti, senza ulteriori approfondimenti o interpretazioni.

A Creta corteo spontaneo rallenta il convoglio di bus con i 173 attivisti fatti sbarcare dopo il blitz della Marina di Israele “Quanto sta accadendo ai 175 attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 22 cittadini italiani, è un fatto inaccettabile che rappresenta una violazione dei diritti fondamentali e che richiede una risposta immediata e decisa da parte dell’intera comunità internazionale. Non possiamo limitarci alle dichiarazioni di circostanza: è necessario che tutte le istituzioni internazionali condannino Israele senza ambiguità e si attivino concretamente per garantire la sicurezza e la liberazione degli attivisti coinvolti, la restituzione delle imbarcazioni e dei beni diretti alla Striscia di Gaza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, i due leader della missione portati in Israele. Presidio davanti alla Farnesina per il rilascio di Thiago e Saif: alle 12 conferenza stampa

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L’appello arriva di prima mattina, quando si diffonde la notizia dell’abbordaggio israeliano avvenuto nella notte: “La Flotilla è stata bloccata! Mobilitazione nazionale permanente”. I presidi sono convocati in tutte le regioni d’Italia, oltre 50 piazze da Pordenone f - facebook.com facebook

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