Flotilla i due leader della missione portati in Israele Presidio davanti alla Farnesina per il rilascio di Thiago e Saif | alle 12 conferenza stampa

Da ilfattoquotidiano.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due leader della missione a bordo della flottiglia sono stati trasferiti in Israele, mentre un presidio si è formato davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio di due cittadini coinvolti. La manifestazione si è conclusa con una conferenza stampa prevista alle 12. La notizia riguarda anche i dettagli del trasferimento e le richieste dei manifestanti, senza ulteriori approfondimenti o interpretazioni.

A Creta corteo spontaneo rallenta il convoglio di bus con i 173 attivisti fatti sbarcare dopo il blitz della Marina di Israele “Quanto sta accadendo ai 175 attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 22 cittadini italiani, è un fatto inaccettabile che rappresenta una violazione dei diritti fondamentali e che richiede una risposta immediata e decisa da parte dell’intera comunità internazionale. Non possiamo limitarci alle dichiarazioni di circostanza: è necessario che tutte le istituzioni internazionali condannino Israele senza ambiguità e si attivino concretamente per garantire la sicurezza e la liberazione degli attivisti coinvolti, la restituzione delle imbarcazioni e dei beni diretti alla Striscia di Gaza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

flotilla i due leader della missione portati in israele presidio davanti alla farnesina per il rilascio di thiago e saif alle 12 conferenza stampa
© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, i due leader della missione portati in Israele. Presidio davanti alla Farnesina per il rilascio di Thiago e Saif: alle 12 conferenza stampa

Notizie correlate

Flotilla, presidio davanti alla Farnesina. La mobilitazione per il rilascio di Thiago e Saif: alle 12 conferenza stampaIl team legale della delegazione italiana di Global Sumud Flotilla ha depositato un esposto urgente alla Procura della Repubblica di Roma...

Leggi anche: Flotilla: 173 attivisti sbarcati a Creta, due leader della missione trattenuti e portati in Israele dalla Marina. L’appello: “Rilasciate Thiago e Saif, tutti i governi facciano pressione”

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati: due saranno portati in Israele e interrogati; Flotilla Gaza: due attivisti usati da Israele come trofei; Trump, 'incontrerò leader Israele e Libano nelle prossime due settimane'; Nuova Global Sumud Flotilla domani al via. Nessuno parte allo sbaraglio.

flotilla i due leaderFlotilla: 173 attivisti sbarcati a Creta, due leader della missione trattenuti e portati in Israele dalla Marina. L’appello: Rilasciate Thiago e Saif, tutti i governi ...Ávila e Abukeshek portati in Israele, gli altri 173 attivisti bloccati a Creta. Denunce di violenze e un esposto a Roma: Sequestrare la nave israeliana ... ilfattoquotidiano.it

flotilla i due leaderFlotilla, due attivisti portati in Israele. Esposto a Procura di Roma: Sequestrare quella naveI quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flotilla, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale ... ecovicentino.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.