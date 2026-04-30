Blitz israeliano contro la Flotilla | ansia nel Salento per l' attivista Angela Farnesina conferma il fermo

Nelle ultime ore, circa 175 attivisti sono stati fermati dalla Marina israeliana mentre si trovavano a bordo di diverse imbarcazioni nelle acque internazionali al largo di Creta. Tra loro c’è anche un’attivista proveniente dal Salento. Il governo italiano ha confermato il fermo di quest’ultima, mentre si susseguono le notizie riguardanti il blitz israeliano contro la Flotilla. La vicenda ha generato preoccupazione tra le comunità coinvolte nella regione.

LECCE – C’è anche una salentina fra i circa 175 attivisti fermati nelle scorse ore sulle decine di imbarcazioni bloccate dalla Marina israeliana nelle acque internazionali, al largo di Creta. Angela Marsano, 29enne di Melissano, a bordo della barca Bella Blue, era partita da Augusta (Siracusa).🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Flotilla diretta a Gaza fermata nel Mediterraneo: blitz israeliano vicino a Creta, attivata la FarnesinaUn’operazione militare israeliana ha fermato nel Mediterraneo la Global Sumud Flotilla, missione navale umanitaria diretta verso Gaza con aiuti,... Flotilla, navi fermate in acque internazionali. Due pugliesi a bordo: La Piccirella (attivista barese) e la salentina Angela. «Non abbiamo più notizie»A bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, dirette a Gaza e bloccate dalla Marina Israeliana a ovest di Creta in acque internazionali,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Creta, blitz di Israele contro la Flotilla: prima le minacce via radio poi l'assalto; Flotilla, Israele porta Gaza alle porte d’Europa; Flotilla, blitz di Israele vicino a Creta: minacce via radio, poi l’assalto. Si attiva la Farnesina; Blitz israeliano in acque internazionali, bloccate le navi della Flotilla e sequestrati 400 attivisti. Blitz in mare contro la flottiglia per Gaza: tensione internazionale e protesta a TorinoIntervento israeliano a 70 miglia da Creta ferma la missione umanitaria. Attivisti: Atto di pirateria. Presidio oggi davanti alla Prefettura ... giornalelavoce.it Flotilla, la condanna di Meloni: Israele liberi immediatamente gli italiani fermatiGiorgia Meloni e il governo italiano condannato il blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla al largo di Creta e chiedono l'immediata liberazione degli ... lapresse.it "Flotilla sotto attacco: Bianca (Italia) è sotto attacco e la maggior parte delle imbarcazioni sono bloccate". Così nella notte del 30 aprile la Global Summud Flottilla dà l'annuncio del blitz israeliano. La Marina israeliana ha intercettato a centinaia di km dalle cost - facebook.com facebook