Flotilla la notte di Carotenuto M5s | Al freddo tra i feriti i soldati israeliani ci tenevano svegli
Dario Carotenuto, parlamentare del Movimento 5 stelle, ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza a bordo dell'ultima spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Durante la notte, ha descritto le condizioni di alcuni feriti che si trovavano al freddo, mentre i soldati israeliani li tenevano svegli. La testimonianza si concentra sui momenti vissuti durante la navigazione e sugli episodi di tensione con le forze di sicurezza israeliane.
L'intervista di Fanpage.it a Dario Carotenuto, parlamentare del Movimento 5 stelle che era a bordo dell'ultima spedizione della Global Sumud Flotilla per Gaza. Dal racconto dell'attacco israeliano alle condizioni nella nave-prigione in cui sono stati rinchiusi gli attivisti, fino all'appello del governo: "Sanzioni della comunità internazionale a Israele". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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