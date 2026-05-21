Flotilla la notte di Carotenuto M5s | Al freddo tra i feriti i soldati israeliani ci tenevano svegli

Dario Carotenuto, parlamentare del Movimento 5 stelle, ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza a bordo dell'ultima spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Durante la notte, ha descritto le condizioni di alcuni feriti che si trovavano al freddo, mentre i soldati israeliani li tenevano svegli. La testimonianza si concentra sui momenti vissuti durante la navigazione e sugli episodi di tensione con le forze di sicurezza israeliane.

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