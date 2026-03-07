F1 Andrea Kimi Antonelli | I meccanici sono gli eroi di oggi non ci aspettavamo questo gap dagli altri

Durante le qualifiche del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale F1 2026, Andrea Kimi Antonelli ha commentato il ruolo dei meccanici, definendoli gli eroi di oggi. Antonelli ha affermato che non si aspettava un divario così evidente rispetto agli altri. Le sessioni di qualifiche si sono concluse da poco, segnando l’inizio ufficiale della nuova stagione.

Si sono da poco concluse le prime qualifiche del Mondiale F1 2026, valide per il Gran Premio di Australia, primo appuntamento del calendario. Al termine del Q3, la migliore prestazione è stata fatta segnare dalla Mercedes di George Russell con il crono di 1'18?518. Impressionante la velocità sul giro secco del britannico che conferma le sensazioni della vigilia e conquista la prima partenza al palo di questa stagione. La scuderia britannica ha oggi letteralmente sbaragliato la concorrenza, firmando addirittura la doppietta con Andrea Kimi Antonelli. Per l'italiano ritardo di 293 millesimi dal compagno di squadra. le altre scuderie si sono dovute accontentare della lotta alla seconda fila, nella quale partiranno un sorprendente Isack Hadjar

