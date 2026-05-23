Una flottiglia di attivisti è stata aggredita dalla polizia basca al rientro all’aeroporto di Bilbao. La Global Sumud Flotilla ha condannato l’intervento della polizia, definendolo violento, e ha chiesto un’indagine internazionale sull’accaduto. La vicenda ha suscitato reazioni pubbliche e richieste di chiarimenti, mentre le autorità locali non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali.

La Global Sumud Flotilla esprime "la sua profonda indignazione e condanna in seguito alla violenta aggressione perpetrata dall' Ertzaintza, la polizia basca, contro i partecipanti alla Flotilla appena rientrati all'aeroporto di Bilbao " e chiede un' indagine internazionale sull’accaduto. "Questi attivisti, sopravvissuti a giorni di rapimenti sistematici, torture e gravi violenze fisiche e psicologiche per mano delle Forze di Occupazione israeliane (iOF), non hanno trovato rifugio, ma sono stati immediatamente e miratamente brutalizzati dalla polizia al loro ritorno in patria. Quando un familiare, in attesa con ansia nel terminal arrivi, ha tentato di oltrepassare una barriera per abbracciare i propri cari, l'Ertzaintza ha reagito improvvisamente e in modo scioccante con la violenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla picchiata dalla polizia basca, "inchiesta internazionale": il caso deflagra in faccia a Pedro Sanchez

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