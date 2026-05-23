Due attivisti coinvolti nella flottiglia per Gaza sono stati interrogati dalla Procura di Roma. Nel frattempo, sei attivisti sono tornati in Italia dopo essere stati rilasciati. Le autorità libiche hanno bloccato i mezzi della Mezzaluna Rossa, impedendo il passaggio degli aiuti umanitari. Non sono stati forniti dettagli sui motivi del blocco o sull’identità degli attivisti interrogati.

? Punti chiave Chi sono i due attivisti interrogati dalla Procura di Roma?. Perché le autorità libiche hanno bloccato gli aiuti della Mezzaluna Rossa?. Cosa è successo agli attivisti rimasti negli ospedali di Istanbul?. Come influirà il blocco di Haftar sulla sicurezza dei corridoi umanitari?.? In Breve Mantovani e Carotenuto interrogati dalla Procura di Roma per sequestro e tortura.. Cinquanta attivisti ricoverati a Istanbul per problemi sanitari dopo il blocco in Libia.. Forze di Haftar bloccano gli aiuti presso l'accampamento vicino a Sirte.. Zeni, 69 anni, tra i feriti trasferiti in ospedale dopo il viaggio da Eilat.. Sei attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza, tra cui cinque cittadini italiani e un americano residente in Italia, sono rientrati a Roma Fiumicino poco dopo le 14 di questo sabato 23 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotilla per Gaza: 6 attivisti rientrati a Roma dopo il rilascio

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Flotilla, gli attivisti rientrati in Italia

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