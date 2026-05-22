Flotilla attivisti rientrati a Roma e Milano Tajani | ‘In contatto con Ue per sanzioni a Ben Gvir’

Gli attivisti coinvolti in una recente spedizione sono rientrati nelle città di Roma e Milano, riferendo di aver subito condizioni dure durante l'evento. Alcuni hanno raccontato di essere stati bendati, picchiati e immobilizzati con fascette ai polsi. Nel frattempo, il ministro degli Esteri ha dichiarato di essere in contatto con le istituzioni europee per discutere di possibili sanzioni nei confronti di un funzionario coinvolto. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sui social e tra le forze politiche.

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Ha “superato la linea rossa” con “inaccettabili atti compiuti contro la Flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani“. Il ministro degli Esteri,Antonio Tajaniè netto nell’annunciare la mossa del governo, nelle ore in cui gliattivisti italianidell’iniziativa umanitaria internazionale con l’obiettivo di rompere il blocco israeliano della Striscia di Gazastanno facendo rientro e raccontano degli abusi subiti. I video hanno fatto il giro del mondo suscitando un’indignazione globale per le azioni portate avanti dal ministro israeliano della sicurezza nazionaleItamar Ben Gvir, per il quale si stanno proponendo sanzioni a livello europeo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, attivisti rientrati a Roma e Milano. Tajani: ‘In contatto con Ue per sanzioni a Ben Gvir’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I VENETI DELLA FLOTILLA: «SEQUESTRATI PER 30 ORE, MA NOI VOGLIAMO PARLARE DI GAZA» | 06/05/2026 Sullo stesso argomento Flotilla, rientrano in Italia Carotenuto e Mantovani, presto gli altri attivisti. Tajani: "Ue sanzioni Ben-Gvir"Dopo le polemiche sugli arresti, Israele prepara le espulsioni di massa degli attivisti della Flotilla, che nella serata di ieri sono stati spostati... Rilasciati gli attivisti della Flotilla. Tajani chiede sanzioni contro Ben-GvirDalla Farnesina fanno sapere che «tutti i partecipanti alla Flotilla sono in corso di trasferimento da Ketziot a Eilat per l’imbarco sui charter... #TG2000 - #BenGvir e #Flotilla, attivisti rientrati in Italia: Calci, pugni e ossa rotte #21maggio #Israele #Netanyahu #GlobalSumudFlotilla #Gaza #MedioOriente #Netanyahu #TV2000 @tg2000it x.com Attivisti italiani della Global Sumud Flotilla rientrano in Italia: alcuni di loro riferiscono percosse e abusi sessuali. La procura di Roma acquisisce il video di Ben Gvir. reddit Flotilla: rientrati gli attivisti italiani rilasciati. Procura di Roma acquisirà video di Ben-GvirRomanp Prodi: Ben Gvir obbedisce a Netanyahu. Il governo, per perdere consensi, ha fatto una lieve curva Se la prendono con il ministro Ben Gvir quando la Marina però l'ha inviata Netanyahu. Il min ... msn.com 'Botte e abusi sessuali', racconti shock della Flotilla. Rientrati gli italiani rilasciati da IsraeleIl deputato Carotenuto: 'Ci pestavano selvaggiamente, c'erano persone con fratture'. Il ministro degli Esteri, Tajani, chiede all'Ue sanzioni contro Ben Gvir (ANSA) ... ansa.it