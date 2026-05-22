Alcuni attivisti italiani coinvolti nella Global Sumud Flotilla sono tornati a Roma Fiumicino dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Secondo quanto riferito, durante il loro arresto sarebbero stati legati e picchiati. I due attivisti, che hanno partecipato all’operazione, hanno confermato queste condizioni al momento del rimpatrio. La vicenda si è svolta nel contesto di un'azione di protesta nel Mediterraneo, con le autorità israeliane che hanno fermato e trattenuto i partecipanti.

Una parte degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla è atterrata all’aeroporto di Roma Fiumicino dopo il rilascio da parte delle autorità di Israele. I membri della missione umanitaria – molti dei quali con lividi ed escoriazioni, e con indosso ancora le tute per la detenzione – sono arrivati da Istanbul, dove erano stati trasferiti prima di essere imbarcati verso l’Italia su voli Turkish Airlines. Ad attenderli in aeroporto numerose persone, molte con bandiere palestinesi. Il racconto di Carotenuto e Mantovani: “Ci picchiavano selvaggiamente”. Legati e malmenati al grido di “Welcome to Israel”. E’ la sintesi del racconto fatto dal deputato del Movimento Cinque Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista Alessandro Mantovani al loro arrivo a Fiumicino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, attivisti italiani rientrati a Roma. Carotenuto e Mantovani: “Legati e picchiati”

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Flottiglia, accuse di violenze dopo il rientro - 1mattina News 22/05/2026

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