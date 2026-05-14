Un attivista ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da sua madre, che gli ha comunicato che suo padre aveva scritto una lettera al presidente della Repubblica. In un’intervista, l’attivista ha detto di aver trovato toccante l’appello di suo padre, sperando che venga ascoltato e riceva una risposta. La comunicazione è avvenuta a Roma il 14 maggio 2026. Nessun altro dettaglio riguardo al contenuto della lettera o alle motivazioni dell’attivista è stato fornito.

Roma, 14 maggio 2026 – “Mamma mi ha chiamato e mi ha detto: tuo papà ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono rimasto sorpreso, avevo visto quel messaggio girare sulle chat dei contatti di emergenza della Gsf, ma mai avrei pensato a questo. Spero che il presidente legga l’appello e che li ascolti”. La Global Sumud Flotilla ha ripreso di nuovo il largo dalle coste turche per rompere l’assedio nella Striscia di Gaza e riaprire un corridoio umanitario. A bordo di una delle 55 imbarcazioni salpate questo pomeriggio, c’è anche il bolognese Alessio Catanzaro, classe 1995, dottorando in Fisica all’Imt di Lucca. Suo papà,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, attivista: “L’appello di mio padre a Mattarella mi ha intenerito. Speriamo lo ascolti e risponda”

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