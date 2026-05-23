Flotilla | indagini per torture e violenze sessuali l’UE valuta sanzioni

Le autorità italiane stanno indagando su presunte torture e violenze sessuali avvenute durante un’operazione di una flottiglia. Due cittadini italiani sono stati interrogati dai magistrati di Roma. Secondo le denunce degli attivisti, le violenze sono avvenute durante le operazioni di sbarco e sono state documentate con testimonianze e prove video. L’Unione Europea valuta possibili sanzioni contro soggetti coinvolti o responsabili di abusi.

? Punti chiave Chi sono i due cittadini italiani interrogati dai magistrati romani?. Come sono avvenute le violenze sessuali denunciate dagli attivisti?. Perché l'Italia chiede sanzioni dirette contro il ministro Ben-Gvir?. Dove si trovava esattamente la flotta al momento dell'abbordaggio?.? In Breve Almeno 15 attivisti denunciano aggressioni sessuali e stupri dopo l'abbordaggio vicino a Cipro.. Tajani propone sanzioni contro Ben-Gvir per il Consiglio Esteri del 15 giugno.. Procura di Roma interroga i rimpatriati Dario Carotenuto e Alessandro Mantovani.. Attivisti Salvetti e Bundu descrivono condizioni brutali nel carcere di Ketziot.. A Istanbul restano ricoverati circa cinquanta attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui un sessantanoveenne italiano ferito durante la detenzione nel carcere israeliano di Ketziot. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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