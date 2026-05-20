Gli avvocati degli attivisti coinvolti nella Flotilla hanno denunciato che, fin dal momento dell’abbordaggio, sono state praticate violenze estreme. Secondo le loro dichiarazioni, i fermati sono stati sottoposti a torture, umiliazioni e abusi sessuali durante le operazioni di detenzione. Le testimonianze raccolte descrivono un quadro di pratiche ritenute gravi e reiterate, che avrebbero coinvolto più persone e avvenuto nel contesto delle azioni di polizia. La vicenda è al centro di un procedimento legale in corso.

"Violenze estreme" fin dall'abbordaggio. E poi torture, umiliazioni e abusi sessuali. I legali degli attivisti della Flotilla fermati dall'esercito israeliano e trattenuti ad Ashdod riportano i racconti che hanno raccolto nelle ultime ore dai loro assistiti ancora nelle mani delle forze di sicurezza israeliane, dopo la denuncia unanime della comunità internazionale per i video in cui vengono mostrati legati e incaprettati e umiliati dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir. Il team legale dell’ong Adalah riferisce di aver raccolto dai detenuti "denunce relative a violenze estreme, umiliazioni sessuali e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli avvocati degli attivisti della Flotilla: “Da Israele violenze estreme, torture e abusi sessuali sui fermati”

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Gaza flotilla activists detained by Israel were tortured, spouses say

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