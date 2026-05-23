Flotilla il bentornati della Spagna agli attivisti | manganellati dalla polizia La sinistra italiana parlerà di Ice di Sanchez? video

All’aeroporto di Bilbao si sono verificati scontri tra attivisti baschi della Flotilla, tornati dalla Turchia, e la polizia regionale. Gli agenti hanno usato i manganelli contro i manifestanti, che hanno resistito durante le operazioni di controllo. La situazione è degenerata in un confronto acceso tra le due parti, con alcuni attivisti che sono stati fermati o feriti durante l’intervento delle forze dell’ordine.

Scontri all’aeroporto di Bilbao tra gli a ttivisti baschi della Flotilla, appena rientrati dalla Turchia, e la polizia regionale dell’Ertzaintza. Il bilancio finale è stato di quattro persone arrestate, due flottiglieri e due sostenitori, con l’accusa di grave disobbedienza, resistenza e aggressione alle autorità. Gli attivisti della Flotilla manganellati all’aeroporto di Bilbao. Secondo quanto ricostruito, le tensioni si sono verificati quando alcuni membri della Flotilla basca hanno bloccato il passaggio a un gate. La polizia è intervenuta per riportare l’ordine e sono esplosi gli incidenti che hanno coinvolto anche i sostenitori degli attivisti, i quali avrebbero scavalcato le balaustre di sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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