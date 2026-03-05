Attivisti proPal aggrediti dalla polizia in Tunisia lo sconcerto della Global Sumud Flotilla | Non capiamo cosa sia successo – Il video

Un gruppo di attivisti filopalestinesi coinvolti nella Global Sumud Flotilla ha riferito di essere stati aggrediti dalla polizia in Tunisia. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i membri della flotilla, che hanno dichiarato di non comprendere cosa sia accaduto. Un video diffuso mostra le tensioni e l'intervento delle forze dell'ordine durante l'incidente. La notizia ha attirato l’attenzione sull’accaduto senza ulteriori commenti ufficiali.

Un gruppo di attivisti filopalestinesi legati alla Global Sumud Flotilla ha denunciato di essere stato bloccato e attaccato dalla polizia all'ingresso del porto turistico di Sidi Bou Saïd, in Tunisia, dove mercoledì sera era prevista una cerimonia in omaggio agli addetti e ai quadri dei porti locali che la scorsa estate sostennero le operazioni della Flotilla salpata verso Gaza. A dar conto con alcuni video di quanto avvenuto al porto è stato tra gli altri Thiago Ávila, membro del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla e volto noto del movimento. «Non capiamo davvero cosa sia successo, dato che il popolo tunisino e lo stesso governo sostengono apertamente la Palestina.