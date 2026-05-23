Bilbao gli attivisti della Flotilla tornano a casa e vengono manganellati dai poliziotti | cosa è successo – Il video

Sei membri della Global Sumud Flotilla sono arrivati all’aeroporto di Bilbao, ma sono stati subito fermati dalla polizia basca. Le forze di sicurezza hanno lanciato manganellate sugli attivisti, che sono stati immobilizzati e portati via. Un video mostra le cariche e le successive fermi. La scena si è svolta senza incidenti di rilievo prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

L’arrivo all’aeroporto di Bilbao di sei membri della Global Sumud Flotilla si è concluso con cariche da parte dell’Ertzaintza (la polizia basca) e fermi sugli attivisti. Violencia policial hoy contra los activistas de la Flotilla por Palestina en el aeropuerto de Bilbao. Llegaban después de ser secuestrados, humillados y torturados por los genocidas de Israel. pic.twitter.comFPqaqbuCsE — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 23, 2026 La tensione è salita quando alcuni membri della Flotilla, mentre erano con i media, hanno bloccato il passaggio attraverso uno dei gate di arrivo all’aeroporto di Bilbao, riferisce Rtve. In quel momento, gli agenti di Ertzaintza hanno caricato alcuni dei nuovi arrivati e chi li stava aspettando, i quali avrebbero presumibilmente scavalcato il cordone di sicurezza. 🔗 Leggi su Open.online

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