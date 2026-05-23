Gli attivisti della Flotilla sono tornati a Bilbao, dopo aver passato alcuni giorni in Turchia per ricevere cure mediche. Durante il loro rientro, si sono verificati scontri con la polizia, con interventi di forze dell'ordine per gestire le manifestazioni. La rappresentanza israeliana ha commentato criticando la Spagna per il trattamento riservato agli attivisti, in particolare agli anarchici. Gli attivisti spagnoli sono stati gli ultimi a rientrare, rimanendo in Turchia più a lungo rispetto agli altri.

Anche gli ultimi attivisti della Flotilla hanno fatto rientro a casa: gli spagnoli, a differenza degli altri, si sono fermati in Turchia qualche giorno in più per ricevere cure mediche e rientrare con calma in Patria dopo essersi riposati. Ma non si aspettavano di ricevere quel tipo di accoglienza al loro arrivo a Bilbao. La delegazione basca della missione è arrivata in Spagna intorno alle 14 e quasi subito si sono registrati incidenti e momenti di tensione tra le persone presenti ad accoglierli e la polizia basca delle Ertzaintza, intervenute anche con i manganelli. You can see how the confrontation began. The police tried to move the flotilla people and they refused and started acting aggressively. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, gli attivisti tornano a Bilbao: scontri con la polizia. L'ironia di Israele: "La Spagna spieghi il trattamento riservato agli anarchici"

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