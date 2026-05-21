Flotilla Mattarella condanna Israele | Trattamento incivile e infimo agli attivisti

Il presidente della Repubblica ha espresso condanna per il comportamento del governo israeliano nei confronti degli attivisti coinvolti nella vicenda della Flotilla. La tensione tra Italia e Israele si è intensificata a seguito delle azioni delle forze israeliane contro la nave della flottiglia e i manifestanti a bordo. La vicenda riguarda il trattamento riservato ai partecipanti e le modalità con cui sono stati gestiti gli eventi nel Mediterraneo. La polemica diplomatica continua a coinvolgere le due nazioni, con richieste di chiarimenti e proteste ufficiali.

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