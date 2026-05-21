Flotilla Mattarella condanna Israele | Trattamento incivile e infimo agli attivisti
Il presidente della Repubblica ha espresso condanna per il comportamento del governo israeliano nei confronti degli attivisti coinvolti nella vicenda della Flotilla. La tensione tra Italia e Israele si è intensificata a seguito delle azioni delle forze israeliane contro la nave della flottiglia e i manifestanti a bordo. La vicenda riguarda il trattamento riservato ai partecipanti e le modalità con cui sono stati gestiti gli eventi nel Mediterraneo. La polemica diplomatica continua a coinvolgere le due nazioni, con richieste di chiarimenti e proteste ufficiali.
Roma, Lo scontro diplomatico tra Italia e Israele sulla vicenda della Global Sumud Flotilla sale di livello. Dopo la diffusione delle immagini degli attivisti fermati e trattati come prigionieri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha usato parole durissime, definendo l’accaduto un “trattamento incivile” inflitto a persone fermate “illegalmente in acque internazionali”. Un episodio che, secondo il Capo dello Stato, tocca “un livello infimo”. La condanna del Quirinale si aggiunge alla reazione di Palazzo Chigi, che ha parlato di immagini “inaccettabili” e di “totale disprezzo” nei confronti delle richieste avanzate dal governo italiano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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Global Sumud Flotilla: Mattarella, trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali reddit
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