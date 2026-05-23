Flotilla | Gli attivisti livornesi Claudio e Federico raccontano l’abbordaggio | Botte umiliazioni niente visite mediche e ore nel deserto
Due attivisti livornesi hanno raccontato di essere stati fermati in mare, portati nel porto di Ashdod e radunati in un hangar. Nel video diffuso, si vedono decine di attivisti in ginocchio con i polsi legati dietro la schiena, mentre un ministro israeliano li deride. Successivamente, sono stati trasferiti su una nave considerata una “nave prigione” e infine rilasciati. Non sono stati riferiti dettagli sulle eventuali visite mediche o altre modalità di detenzione.
Fermati in mare, portati al porto di Ashdod, radunati in un hangar e ripresi nel video diffuso da Itamar Ben-Gvir — nel quale si vedono decine di attivisti in ginocchio, con i polsi legati dietro la schiena, mentre il ministro israeliano li deride — poi trasferiti su una “nave prigione” e infine. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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