Flotilla | Gli attivisti livornesi Claudio e Federico raccontano l’abbordaggio | Botte umiliazioni niente visite mediche e ore nel deserto

Da livornotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due attivisti livornesi hanno raccontato di essere stati fermati in mare, portati nel porto di Ashdod e radunati in un hangar. Nel video diffuso, si vedono decine di attivisti in ginocchio con i polsi legati dietro la schiena, mentre un ministro israeliano li deride. Successivamente, sono stati trasferiti su una nave considerata una “nave prigione” e infine rilasciati. Non sono stati riferiti dettagli sulle eventuali visite mediche o altre modalità di detenzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fermati in mare, portati al porto di Ashdod, radunati in un hangar e ripresi nel video diffuso da Itamar Ben-Gvir — nel quale si vedono decine di attivisti in ginocchio, con i polsi legati dietro la schiena, mentre il ministro israeliano li deride — poi trasferiti su una “nave prigione” e infine. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Flotilla, liberati i due cittadini livornesi e gli altri attivisti italiani: "Claudio e Federico stanno bene"La Farnesina aveva già annunciato la liberazione dei 29 attivisti italiani della Flotilla, fermati in acque internazionali dall’esercito israeliano e...

Leggi anche: “Mio marito e mio figlio inginocchiati con gli altri della Flotilla: sono fiera di loro, a essere umiliati sono l’Italia e il governo”: parla Belkis Paganelli che nel video di Ben Gvir ha riconosciuto gli attivisti livornesi della Flotilla

flotilla gli attivisti livornesiFlotilla, i toscani fermati sono stati liberati: Trasferimento a Istanbul per poi rientrare in ItaliaIl viaggio verso la Turchia nel pomeriggio di mercoledì 21 maggio, quindi il ritorno a casa. Lo conferma il prefetto di Livorno Dionisi, in contatto con le autorità ... lanazione.it

flotilla gli attivisti livornesiFlotilla: prefetto Livorno ‘attivisti a Istanbul in giornata, poi volo rientro’Gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla fermati da Israele saranno trasferiti nel pomeriggio a Istanbul per poi rientrare in Italia. A confermare la notizia è il prefetto di Livorno Giancar ... controradio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web