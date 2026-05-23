Flotilla | Gli attivisti livornesi Claudio e Federico raccontano l’abbordaggio | Botte umiliazioni niente visite mediche e ore nel deserto

Notizia in breve

Due attivisti livornesi hanno raccontato di essere stati fermati in mare, portati nel porto di Ashdod e radunati in un hangar. Nel video diffuso, si vedono decine di attivisti in ginocchio con i polsi legati dietro la schiena, mentre un ministro israeliano li deride. Successivamente, sono stati trasferiti su una nave considerata una “nave prigione” e infine rilasciati. Non sono stati riferiti dettagli sulle eventuali visite mediche o altre modalità di detenzione.