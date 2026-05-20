Flotilla Tajani | Ben Gvir? Superata la linea rossa

Da lapresse.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che è stato convocato l’ambasciatore israeliano a seguito di un episodio considerato grave. Ha aggiunto che l’azione di un rappresentante israeliano ha superato un limite riconosciuto come invalicabile. La comunicazione ufficiale riguarda un’esigenza di chiarimento e di presa di posizione sulla questione. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’evento, ma si è sottolineata la gravità della situazione e la decisione di intervenire formalmente con un invito a spiegazioni.

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“Abbiamo convocato l’ambasciatore israeliano e per quanto ci riguarda è stata oltrepassata la linea rossa. Sono immagini inaccettabili”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un evento nella Sala della Regina alla Camera, sulle immagini del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir che deride gli attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali dall’esercito di Tel Aviv. “Non stiamo parlando di terroristi. Non erano armati. È inaccettabile un trattamento del genere. Valuteremo con il governo le iniziative da adottare”, ha aggiunto. Questo articolo Flotilla, Tajani: “Ben Gvir? Superata... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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