Diciannove attivisti greci della Flotilla sono rientrati ad Atene dopo essere stati arrestati dalle autorità israeliane. Il gruppo aveva tentato di violare il blocco navale di Gaza. All’arrivo, sono stati accolti calorosamente in aeroporto. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali procedimenti giudiziari o ulteriori azioni legali. La polizia locale ha garantito la sicurezza durante le operazioni di accoglienza.

Diciannove attivisti greci della Flotilla sono tornati a casa dopo essere stati arrestati dalle autorità israeliane quando il loro gruppo ha tentato di violare il blocco navale israeliano di Gaza. Il gruppo è stato accolto all’aeroporto di Atene con fiori, cartelli e bandiere palestinesi, mentre diversi attivisti hanno avuto bisogno di cure ospedaliere per le ferite riportate durante la detenzione. Gli attivisti hanno affermato di aver subito duri maltrattamenti, tra cui percosse, taser e umiliazioni. La Flottiglia Global Sumud composta da 50 imbarcazioni è stata intercettata in acque internazionali a circa 250 miglia (400 chilometri) al... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, 19 attivisti greci rientrano ad Atene: la calorosa accoglienza in aeroporto

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