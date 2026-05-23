Fjord | a Cannes 2026 ha vinto il film più scomodo

Notizia in breve

Il film “Fjord” di Christian Mangiu ha vinto la Palma d’oro a Cannes 2026. La pellicola si distingue per la sua natura provocatoria e ambigua, attirando l’attenzione tra le altre opere in concorso. La premiazione si è svolta durante la cerimonia ufficiale, con il pubblico e la critica che hanno osservato attentamente la sua narrazione complessa. La vittoria ha suscitato discussioni sulla sua capacità di sfidare i canoni tradizionali del cinema.