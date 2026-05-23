Fjord | a Cannes 2026 ha vinto il film più scomodo
Il film “Fjord” di Christian Mangiu ha vinto la Palma d’oro a Cannes 2026. La pellicola si distingue per la sua natura provocatoria e ambigua, attirando l’attenzione tra le altre opere in concorso. La premiazione si è svolta durante la cerimonia ufficiale, con il pubblico e la critica che hanno osservato attentamente la sua narrazione complessa. La vittoria ha suscitato discussioni sulla sua capacità di sfidare i canoni tradizionali del cinema.
“Fjord” di Christian Mangiu, palma d'oro a Cannes 2026, è forse il film più stimolante e positivamente ambiguo visto in questa edizione. Il maestro romeno, tra i più amati dal pubblico della Croisette, ci porta in Norvegia, rievocando una vera vicenda giudiziaria che coinvolse una famiglia una. 🔗 Leggi su Today.it
Films by Farhadi, Almodóvar, Pawlikowski and Hamaguchi lead Cannes lineup
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