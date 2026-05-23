Festival di Cannes 2026 | Fjord è Palma d'oro Tutto il Palmarès

Da iodonna.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L a giuria, presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook e composta da Diego Céspedes, Isaach de Bankolé, Paul Laverty, Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Stellan Skarsgård e Chloé Zhao dal palco del Grand Theatre Lumière ha assegnato i premi della 79esima edizione del festival di Cannes. Monica Bellucci, magnetica (e materna): il ritorno da diva a Cannes X L’attrice  Eye Haïdara, conduttrice della serata, ha invitato sul palco Tilda Swinton perché affidasse la Palma d’Oro alle salde mani di XXX, regista di XX. A cura di Geena Davis,  Xavier Dolan,  Pierfrancesco Favino,  Gael   García Bernal,  Nadine Labaki  e Zoe Saldaña la consegna degli altri premi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Festival di Cannes 2026: “Fjord” è Palma d’oro. Tutto il Palmarès
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