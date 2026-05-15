Buco sanità ipotesi aumento Irpef con aliquota fino al 3,3% | no del centrodestra foggiano

Il centrodestra del consiglio comunale di Foggia ha presentato un ordine del giorno che invita il sindaco e la giunta a opporsi all'aumento dell'addizionale regionale Irpef, previsto nel piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Puglia. La proposta riguarda un possibile incremento dell’aliquota fino al 3,3 per cento, che potrebbe avere ripercussioni sui cittadini. La proposta del centrodestra è arrivata in un momento di discussione sulla gestione della sanità regionale e sulle imposte locali.

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