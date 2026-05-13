Firenze sicurezza | allarme a San Jacopino spaccio e aggressioni nel giardino di via Galliano

Nel quartiere di San Jacopino a Firenze si segnalano problemi di sicurezza, con episodi di spaccio e aggressioni nel giardino di via Galliano. La situazione ha portato a un aumento di interventi da parte delle forze dell’ordine e a richieste di maggiore presenza sul territorio da parte dei residenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti gravi, ma le problematiche persistono e continuano a preoccupare gli abitanti del quartiere.

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A denunciare la situazione ormai insostenibile, che riguarda in particolare il giardino di vis Galliano, è il Comitato dei Cittadini. “Non c’è pace nell’area giardino di via Galliano – dice Simone Gianfaldoni presidente del comitato cittadini attivi san Jacopino – tutti i giorni è violenza. Non c’è giorno che non intervenga la polizia o carabinieri”. “Un giardino – prosegue Gianfaldoni – ricettacolo di sbandati e senza fissa dimora, la sera è diventata area di spaccio, altro che area riqualificata per famiglie e bambini dove è impossibile avvicinarsi”. E ancora: “Risse fra uomini e donne che si sono affrontati nel pomeriggio di qualche giorno fa, una donna è stata trasportata in ospedale da un ambulanza intervenuta insieme a due gazzelle dei carabinieri.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, sicurezza: allarme a San Jacopino, spaccio e aggressioni nel giardino di via Galliano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate San Jacopino, ancora allarme sicurezza nei Giardino via GallianoNegli ultimi tempi, nel Quartiere 1 di San Jacopino si registra un peggioramento della situazione legata a consumo e spaccio di sostanze... Sicurezza, corteo dei residenti a San Jacopino: "Basta spaccio e spaccate"Firenze, 7 marzo 2026 – Quasi duecento persone sono scese in strada oggi pomeriggio per chiedere più sicurezza nel quartiere di San Jacopino. Temi più discussi: San Jacopino, ancora allarme sicurezza nei giardino di via Galliano; Furto al supermercato, il comitato: 'Dipendente morso, cittadini impauriti'; Ancora una rissa nei giardini di via Galliano, donna portata via in ambulanza / FOTO; Empoli, tenta di rubare un profumo e aggredisce la vigilanza: arrestato 24enne. Firenze, sicurezza: allarme a San Jacopino, spaccio e aggressioni nel giardino di via GallianoÈ allarme sicurezza nel quartiere di San Jacopino a Firenze dove si registra un peggioramento della situazione legata a consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, bivacchi molesti, episodi di lite in ... firenzepost.it 'San Jacopino Viva', l'evento tra commercio, animazione e vivibilitàÈ stata presentata giovedì 7 maggio, presso Il Ghiottone la seconda edizione di San Jacopino Viva. L’iniziativa, che mira alla promozione e alla valorizzazione della vivibilità dell’area, nasce ... 055firenze.it