A Firenze, la residenza universitaria Calamandrei non ha acqua da diversi giorni. Di conseguenza, 268 studenti sono stati trasferiti in altre strutture. L'azione universitaria ha chiesto alla sinistra di scusarsi per la situazione. La mancanza di acqua ha causato disagi tra gli studenti, che sono stati costretti a trovare sistemazioni alternative. La gestione del problema ha suscitato critiche da parte degli studenti coinvolti.

La residenza universitaria Calamandrei di Firenze sta affrontando un grave problema di approvvigionamento idrico e per questo 268 studenti hanno accettato di andare in altre strutture. Dalla prossima settimana, 80 si trasferiranno alla struttura di Caponetto a Novoli, mentre altri 130 arriveranno allo studentato gestito dalla Fondazione Ceur in via Pietrapiana, 50 negli alloggi Aparto Student tra via Panciatichi e Manifattura Tabacchi e 4 nello studentato Campus X di viale Morgagni. Altri 160, però, come ha fatto sapere l’Ardsu (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario), hanno scelto di restare all’interno dell’edificio Calamandrei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Firenze, residenza studentesca senza acqua. Azione universitaria: “La sinistra chieda scusa”

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