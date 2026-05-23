Il frate Savonarola fu condannato e scomunicato dal Papa nel 1498, dopo aver criticato la Chiesa e il papato. Nel 1498, fu bruciato sul rogo a Firenze, accusato di eresia e sedizione. La sua condanna avvenne dopo un processo in cui furono contestate le sue prediche e il suo ruolo nel sollevare tensioni politiche e religiose. La condanna e l'esecuzione furono decise dalle autorità ecclesiastiche e civili dell’epoca.

? Domande chiave Come fece un frate a scuotere le fondamenta del Rinascimento?. Perché il Papa decise di scomunicare il leader fiorentino?. Cosa spinse la folla a bruciare i beni preziosi in piazza?. Chi trasformò il riformatore carismatico in un condannato al rogo?.? In Breve Ascesa politica dopo la rimozione dei Medici nel 1494.. Scontro con il papa Alessandro VI e conseguente scomunica.. Organizzazione del Falò delle vanità contro lusso e corruzione.. Processo con interrogatori e torture prima del 23 maggio 1498.. Il 23 maggio 1498 a Firenze il frate domenicano Girolamo Savonarola fu impiccato e poi consegnato al rogo in Piazza della Signoria, segnando la fine definitiva del suo esperimento e religioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze, il tragico destino del frate Savonarola: tra rogo e scomunica

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