Kennedy e Lincoln Il tragico destino degli innovatori

Era un grande presidente, Lincoln, e quindi aveva torti agli occhi del piccolo mondo ancora chiuso dentro la cerchia antica del “profondo Sud“ del cieco orgoglio bianco, dello schiavismo: e nel 1865 un fanatico lo ha ucciso, con un colpo di rivoltella, gridando: "Il Sud è vendicato". (.) Anche Kennedy era un grande presidente e lo hanno assassinato come Lincoln. Ma chi può fermare una valanga? Un secolo fa hanno potuto uccidere Lincoln; ma le sue idee sono andate avanti, hanno guadagnato terreno fino a divenire patrimonio di tutti. Ieri hanno potuto uccidere Kennedy, laggiù in mezzo al Texas strepitosamente ricco e politicamente sottosviluppato; ma l’area infinita delle cose nuove, della libertà, della pace, è aperta: e per abbandonarla dovranno fare i conti (.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Notizie correlate

Leggi anche: Il nucleare nella pianificazione energetica: l’appello degli innovatori per uno sviluppo sostenibile

Leggi anche: Carolyn Bessette e John F. Kennedy, il loro grande tragico amore raccontato nella serie Love Story

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La lezione di stile di Katie Holmes: sul red carpet con Joshua Jackson sceglie la camicia bianca; Fiera del Primo Maggio al Parco delle Cascine; I Kennedy raccontati in dieci titoli, tra film e serie TV.

Kennedy e Lincoln. Il tragico destino degli innovatoriEra un grande presidente, Lincoln, e quindi aveva torti agli occhi del piccolo mondo ancora chiuso dentro la cerchia ... ilgiorno.it

Il presidente è il bersaglio, da Lincoln a Kennedy la lunga scia di sangueIl primo inquilino della Casa Bianca a cadere in servizio fu James Garfield. Il 2 luglio 1881, appena due mesi dopo la sua entrata in carica Donald Trump non è ancora stato eletto Presidente degli ... lagazzettadelmezzogiorno.it

IL MERCATO IN VIA KENNEDY “FUNZIONA, PORTA PERSONE E SOSTIENE IL COMMERCIO LOCALE” In merito alle recenti lamentele legate alla permanenza del mercato settimanale in via Kennedy a #Laives, Confesercenti è intervenuta per offrire il punt - facebook.com facebook

Ecco l’ultima stupidaggine del fenomeno #Kennedy. Bere bevande classificate come zero zuccheri aiuta a uccidere le cellule dell’autismo. Se non ci fosse…bisognerebbe inventarlo. Per il circo x.com