Firenze aperte le iscrizioni alla scuola di informatica gratuita e senza professori

Da lanazione.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state aperte le iscrizioni per la 42 Firenze, una scuola di informatica gratuita senza professori e lezioni frontali. La scuola si basa su peer learning, collaborazione e apprendimento per progetti. È rivolta a tutte le persone interessate a sviluppare competenze nel coding. La struttura si distingue per l'assenza di insegnanti tradizionali e si concentra sull'apprendimento condiviso tra studenti. Le iscrizioni sono aperte a partire dal 23 maggio 2026.

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Firenze, 23 maggio 2026 - Sono aperte le iscrizioni per entrare alla 42 Firenze, la scuola internazionale di coding gratuita, aperta a tutte e tutti, senza lezioni frontali, senza professori e basata su peer learning, collaborazione e apprendimento per progetti. La scuola di Fondazione CR Firenze è gestita attraverso il suo ente strumentale Fondazione Firenze 42 ETS. Le prossime Piscine. Le Piscine sono il percorso intensivo di selezione e orientamento che permette ai candidati di sperimentare il metodo 42 dall’interno. Le prossime sessioni si terranno: dal 13 luglio al 7 agosto e dal 5 al 30 ottobre. La Piscine dura quattro settimane e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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