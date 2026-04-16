Mediazione linguistica e culturale aperte le iscrizioni alla triennale

Sono aperte le iscrizioni alla triennale "Agorà Mundi" in mediazione linguistica e culturale (L-12) con sede al polo universitario di Agrigento, un percorso formativo che punta a formare figure professionali in grado di operare in contesti internazionali e multiculturali.Il corso si inserisce in.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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