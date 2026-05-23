Fiorenzuola inaugurata al parco Arda la nuova palestra all' aperto per il calisthenics

Notizia in breve

Sabato 23 maggio è stata inaugurata al parco Arda di Fiorenzuola una nuova area dedicata al calisthenics. La struttura, una palestra all'aperto, è accessibile a tutti i cittadini e si trova all’interno del parco. La nuova attrezzatura permette di praticare esercizi di calisthenics in spazi aperti. L’area si aggiunge alle altre strutture sportive presenti nel parco. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti comunali e cittadini.