Fiorenzuola inaugurata al parco Arda la nuova palestra all' aperto per il calisthenics
Sabato 23 maggio è stata inaugurata al parco Arda di Fiorenzuola una nuova area dedicata al calisthenics. La struttura, una palestra all'aperto, è accessibile a tutti i cittadini e si trova all’interno del parco. La nuova attrezzatura permette di praticare esercizi di calisthenics in spazi aperti. L’area si aggiunge alle altre strutture sportive presenti nel parco. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti comunali e cittadini.
Al parco Arda di Fiorenzuola è stata inaugurata sabato 23 maggio una nuova area dedicata al calisthenics, una palestra all'aperto accessibile a tutti i cittadini. Lo spazio è stato realizzato nell'ambito del progetto nazionale "Sport di tutti – Parchi", promosso da Sport e Salute con il sostegno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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