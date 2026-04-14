Al Parco Arda una palestra all’aperto per una città più sana e dinamica

Al Parco Arda è stata installata una nuova palestra all'aperto, parte di un progetto di miglioramento dello spazio verde promosso dall’amministrazione comunale. L’intervento segue un precedente intervento di riqualificazione realizzato negli anni scorsi dalla stessa amministrazione, guidata dalla coalizione di centrodestra. La realizzazione della palestra mira a offrire un’area dedicata all’attività fisica per i cittadini, contribuendo alla valorizzazione del parco.

Prosegue il percorso di valorizzazione del Parco Arda, già oggetto negli anni scorsi di un importante intervento di riqualificazione da parte dell’Amministrazione comunale guidata dalla coalizione di centrodestra SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco, con la realizzazione di una nuova palestra.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

ABBIAMO APERTO UNA PALESTRA...

Leggi anche: Fratelli d'Italia lancia Gymnasium, la palestra del libero confronto per una sana e buona politica

A Pescaiola una nuova palestra a cielo aperto“Nuove aree sportive attrezzate all'interno di parchi comunali pubblici, attraverso la dotazionedi strutture fisse per lo svolgimento di attività...

Argomenti più discussi: Pasqua e Pasquetta al Parco delle Fiabe - Caccia all'uovo di drago; Parco del Trebbia: passato, presente e futuro, se ne parla in un incontro a Gossolengo; Fioriture in Emilia Romagna: dove vederle con i bambini; Il ciliegio in fiore... ed è Hanami al Parco della Galleana.

#LaForzaDiUnaDonna Bahar e Ceyda portano i bambini al parco. Ceyda è insieme ad Arda e racconta all’amica che alla fondazione si sono mostrati molto disponibili ad aiutarlo. Poi osserva Satilmis e commenta che, in realtà, tutti i bambini hanno bisogno di - facebook.com facebook