A Tregozzano è stata inaugurata una nuova palestra all'aperto, con un taglio del nastro effettuato dall’assessore allo sport. La struttura è destinata a favorire le attività fisiche all'aperto e si trova in una zona pubblica del paese. L’evento ha visto la partecipazione di alcune persone, presenti per assistere all’apertura ufficiale.

Taglio del nastro da parte dell’assessore Federico Scapecchi della nuova struttura per attività fisica all’aperto a Tregozzano. In via Beneduci, accanto a campo da calcetto e centro di aggregazione sociale. Hanno partecipato alla cerimonia Giuseppe Massimo, farmacista presso la struttura sanitaria della frazione, e il coach di calisthenics Gianluca Sacconi. Soddisfatto Scapecchi: “Pionta, Quarata, Tortaia, San Giuliano, Indicatore, Marchionna, Pescaiola e adesso Tregozzano. Non sto certo facendo l’elenco dei quartieri della città e dei paesi del territorio comunale. Sto però catalogando il lavoro compiuto in questi anni per rendere tanti spazi pubblici delle vere e proprie palestre a cielo aperto dove i cittadini si prendono cura della salute personale e del loro benessere psico-fisico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - La nuova palestra a cielo aperto di Tregozzano inaugurata dall’assessore allo sport Federico Scapecchi

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