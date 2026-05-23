Il dirigente della Fiorentina ha dichiarato di voler rimanere in squadra per merito e non per riconoscenza, dopo il pareggio contro l'Atalanta. La partita, ultima della stagione, ha ricevuto critiche e apprezzamenti. Non sono stati forniti dettagli sul futuro o su eventuali cambiamenti nella gestione. La squadra conclude il campionato con un risultato che ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

E ancora: ”Sono un allenatore ambizioso come lo sono i tifosi e vorrei guidare una Fiorentina importante. Questa salvezza intanto è un obiettivo a cui tengo, nessuno si era salvato con i punti che avevamo a novembre. La società mi è sempre stata vicina, io però non devo rimanere per riconoscenza”. “Ho nel cuore tantissimo i tifosi viola, li ringrazio moltissimo per i cori a me dedicati. Ho giocato qui, soquanto hanno sofferto in questa stagione. Voglio spezzare però una lancia anche verso i ragazzi, abbiamo accettato le critiche, le continuiamo ad accettare ma questa squadra, da quando sono arrivato io, ha sempre cercato di fare il massimo. Lo si è visto nella salvezza, nella vittoria di Torino e anche nella partita di oggi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Voglio restare per merito, non per riconoscenza”

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