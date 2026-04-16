Fiorentina-Crystal Palace Vanoli ci crede | Voglio l’impresa da folli

Domani sera, allo stadio Franchi, la Fiorentina affronterà il Crystal Palace in una partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League. La squadra viola, allenata da Paolo Vanoli, ha bisogno di una vittoria con almeno quattro gol di scarto per qualificarsi, dopo aver perso 3-0 nella partita di andata a Londra. La sfida si preannuncia decisiva per il passaggio alle semifinali.

L’impresa impossibile della Fiorentina passa per il catino del Franchi. Domani sera, a Firenze, i viola di Paolo Vanoli sfideranno il Crystal Palace con un solo obiettivo: ribaltare il pesantissimo 3-0 dell’andata a Londra e strappare un pass per la semifinale di Conference League. Una montagna da scalare contro la principale favorita al trofeo, ma il tecnico non accetta il ruolo di vittima sacrificale. «Sognare non costa nulla», ha esordito l’allenatore, lanciando un messaggio che sa di carica elettrica a un ambiente che oscilla tra il realismo e il desiderio di miracolo sportivo. Il valore aggiunto di questa sfida risiede tutto nella psicologia di un gruppo che, a novembre, molti davano per spacciato con soli 4 punti in classifica.🔗 Leggi su Serieagoal.it

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