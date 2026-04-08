Roma tabula rasa | Dybala Pellegrini ed El Shaarawy verso l’addio

Nell’ambito di una ristrutturazione significativa, la società calcistica ha deciso di non rinnovare i contratti di alcuni giocatori chiave, tra cui tre attaccanti e un centrocampista. Questa decisione riguarda i termini in scadenza alla fine della stagione in corso, e fa parte di un piano di rinnovamento volto a riqualificare la rosa entro l’estate 2026. La scelta coinvolge anche un difensore turco, il cui contratto non sarà prolungato.

Il piano di bonifica totale orchestrato dai Friedkin per l’estate 2026 assume contorni drastici: la Roma non rinnoverà i contratti di Stephan El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Zeki Celik. La decisione, maturata per una combinazione di fragilità fisica e ingaggi non più sostenibili, segna il tramonto definitivo dell’era dei “top player” a mezzo servizio. A questo si aggiunge il muro alzato sui prolungamenti di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, con il rischio concreto di una cessione immediata per evitare il deprezzamento del cartellino. La priorità assoluta della proprietà è generare plusvalenze entro il 30 giugno, mettendo sul mercato i pezzi pregiati della rosa: Mile Svilar, Evan Ndicka e Manu Koné, insieme ai giovani talenti Niccolò Pisilli e Wesley, sono i sacrificabili designati per risanare i conti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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