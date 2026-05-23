La Fiorentina ha subito un crollo di 23 punti in classifica rispetto all'anno precedente, portandola in una posizione di salvezza amara. La squadra ha perso molte partite e accumulato risultati negativi, evidenziando problemi tecnici e di compattezza. La rosa attuale sembra aver mostrato fragilità che hanno influenzato il rendimento complessivo, con un calo di prestazioni rispetto alla stagione precedente.

? Domande chiave Perché la rosa attuale ha perso così tanti punti rispetto all'anno scorso?. Quali fragilità tecniche hanno causato questo crollo verticale in classifica?. Chi deve assumersi la responsabilità di questo fallimento sportivo?. Come influirà questo risultato sulla progettualità della società per il futuro?.? In Breve Passaggio dai 65 punti della scorsa stagione ai soli 42 odierni.. Perdita di 23 punti rispetto alla qualificazione in Conference League.. Necessità di correzioni tecniche per evitare l'inerzia negativa del club.. La squadra viola raggiunge la salvezza con 42 punti dopo una stagione che ha un crollo verticale rispetto ai 65 punti totali ottenuti lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorentina: salvezza amara dopo il crollo di 23 punti in classifica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiorentina: pari col Sassuolo (0-0) e 37 punti in classifica. Salvezza virtuale. Ma Solomon si mangia due gol, l’attacco non esiste. PagelleLa notizia? Con il pareggio 0-0, del tutto incolore, di fronte al Sassuolo, la Fiorentina raggiunge quota 37 punti in classifica.

Fiorentina-Lazio, Vanoli a caccia di punti salvezza: il pronosticoROME, ITALY - JANUARY 07: Toma Basic of Lazio shoots at goal during the Serie A match between SS Lazio and ACF Fiorentina at Stadio Olimpico on...

Fischi, contestazione e delusione: la Fiorentina chiude la stagione con un pari contro l’AtalantaAl Franchi finisce 1-1: al vantaggio di Piccoli risponde l’autogol di Comuzzo nel finale. Christensen migliore in campo, poi esplode la rabbia della Curva Fiesole contro squadra e società dopo una sta ... firenzetoday.it

La Fiorentina vince di misura e ipoteca la salvezza: ci pensa Gosens a piegare la LazioUna vittoria per 1-0 che mette una seria ipoteca sulla salvezza quella ottenuta dalla Fiorentina contro la Lazio che chiude la 32ª giornata. Ai viola basta il colpo di testa di Gosens realizzato alla ... tuttomercatoweb.com