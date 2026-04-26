Fiorentina | pari col Sassuolo 0-0 e 37 punti in classifica Salvezza virtuale Ma Solomon si mangia due gol l’attacco non esiste Pagelle

La Fiorentina ha pareggiato 0-0 contro il Sassuolo, portando il totale dei punti in classifica a 37. La partita si è conclusa senza reti, con un attacco che ha fallito diverse occasioni, compreso un errore di Solomon che ha sbagliato due gol. La squadra si trova ora in una posizione che permette di considerare abbastanza sicuro il mantenimento della categoria.

La notizia? Con il pareggio 0-0, del tutto incolore, di fronte al Sassuolo, la Fiorentina raggiunge quota 37 punti in classifica. Salvezza pratica, anche se non matematica. Ma va bene lo stesso. Ora, però, bisogna pensare seriamente al futuro. La squadra è da rifondare: scegliere chi tenere e chi no. L'attacco, senza Kean, non c'è. Contro il Sassuolo hanno provato un po' a sparacchiare in porta, senza risultato. Solomon si è mangiato due occasionissime. Peccato: penso che debba restare ma lo vorrei più concentrato. Gudmundsson può fare il falso ragioniere, avvocato, dentista, ma non il "falso nueve" L'articolo Fiorentina: pari col Sassuolo (0-0) e 37 punti in classifica.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: pari col Sassuolo (0-0) e 37 punti in classifica. Salvezza virtuale. Ma Solomon si mangia due gol, l’attacco non esiste. Pagelle Fiorentina in serie B#sassuolofiorentina #Sassuolo #fiorentina #seriea #ocwsport #shorts Notizie correlate Fiorentina, il carrarmato non basta: pari col Toro (2-2). Solomon e Kean illudono, poi gol-beffa granata al 93?. Infortunio a Gud. PagelleFIRENZE – La beffa, atroce, arriva quando la Fiorentina sembrava aver vinto finalmente una partita decisiva: il gol di Maripan al 49', ossia nel... Leggi anche: Fiorentina-Sassuolo 0-0: Solomon si divora un gol. La partita in diretta Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fiorentina - Sassuolo in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio Live News: le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo; Roma, 1-0 alla Juve e Scudetto più vicino. Per l’Inter 3 punti da Champions, colpo-salvezza Sassuolo; Primavera | Bianconeri pronti al derby con il Sassuolo a Martorano - Cesena FC. Fiorentina: pari col Sassuolo (0-0) e 37 punti in classifica. Salvezza virtuale. Ma Solomon si magnia due gol, l’attacco non esiste. PagelleLa notizia? Con il pareggio 0-0, del tutto incolore, di fronte al Sassuolo, la Fiorentina raggiunge quota 37 punti in classifica. Salvezza pratica, anche se non matematica. Ma va bene lo stesso. Ora, ... firenzepost.it Fiorentina-Sassuolo 0-0: nessun gol, ma Vanoli è un punto più vicino alla salvezzaLeggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Sassuolo 0-0: nessun gol, ma Vanoli è un punto più vicino alla salvezza ... sport.sky.it Fiorentina sprecona, Turati muro: solo un punto col Sassuolo, ma salvezza vicina - facebook.com facebook #Fiorentina sprecona, #Turati muro: solo un punto col Sassuolo, ma salvezza vicina x.com