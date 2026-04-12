Fiorentina-Lazio Vanoli a caccia di punti salvezza | il pronostico
Nell’ultima partita della 32ª giornata di Serie A, allo stadio Franchi si sfideranno Fiorentina e Lazio. L’allenatore della Lazio schiererà una formazione determinata a raccogliere punti salvezza, mentre l’allenatore della Fiorentina si prepara ad affrontare la sfida con la propria rosa. La partita si svolgerà in un clima di tensione e attesa, con entrambe le squadre che cercano di migliorare la loro posizione in classifica.
ROME, ITALY - JANUARY 07: Toma Basic of Lazio shoots at goal during the Serie A match between SS Lazio and ACF Fiorentina at Stadio Olimpico on January 07, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Paolo BrunoGetty Images) Si chiude la 32ª giornata Serie di campionato al Franchi dove Sarri si presenterà con una squadra senza molti titolari: ma la sfida vale soprattutto per i viola Si chiude al Franchi di Firenze la 32ª giornata del campionato di serie A con una sfida che per la Viola vale tanto: in palio punti salvezza preziosi dopo la sconfitta della Cremonese a Cagliari. E allora scopriamo pronostico e quote di Fiorentina-Lazio in programma lunedì 13 aprile alle ore 20.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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