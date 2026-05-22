La partita tra Fiorentina e Atalanta si è conclusa con un pareggio 1-1, con Christensen che ha attirato l'attenzione per la sua prestazione. Durante il match sono stati contestati alcuni giocatori da parte dei tifosi, mentre l’unico a ricevere parole di rispetto è stato Vanoli. La posizione dell’allenatore rimane incerta, e non ci sono ancora conferme ufficiali sulla sua permanenza sulla panchina della squadra. La situazione resta da seguire nei prossimi giorni.

FIRENZE – Non è certo il destino di Paolo Vanoli, ossia non si sa ancora se la Fiorentina lo confermerà in panchina. Ma i tifosi del Franchi hanno emesso la sentenza: condanna per tutti i giocatori, protagonisti un’annata da dimenticare. “Salviamo solo Vanoli”, ha gridato la Curva nel finale della partita pareggiata (1-1) contro l’Atalanta. Un punto che ha visto un protagonista assoluto: il portiere danese Oliver Christensen, autore di paratone decisive sia nel primo che nel secondo tempo. Poi merita la menzione, una volta tanto, Roberto Piccoli: su spunto di Brescianini al 39' del primo tempo, l’attaccante batte Sportiello che pasticcia buttando il pallone sul palo e quindi in rete. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: pari con l’Atalanta (1-1). Christensen protagonista. Contestati i giocatori. “Rispettiamo” solo Vanoli. Pagelle

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Atalanta Fiorentina: Viola Contestati dai tifosi

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