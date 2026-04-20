Le pagelle viola di Lecce-Fiorentina | Harrison lascia il segno Gudmundsson Piccoli e Ndour in difficoltà

Nella sfida tra Lecce e Fiorentina, le valutazioni dei giocatori viola evidenziano alcune prestazioni individuali. Il portiere, con un voto di 6,5, ha gestito senza troppi problemi la prima conclusione avversaria. Harrison si distingue lasciando il segno sul campo, mentre altri come Gudmundsson, Piccoli e Ndour si trovano in difficoltà durante la partita. La partita si è conclusa con alcune note di rilievo per la squadra viola.

Lecce, 20 aprile 2026 – Ecco le pagelle viola di Lecce-Fiorentina: De Gea 6,5 – Sorveglia senza eccessivi problemi la prima conclusione degli avversari con Coulibaly. Semplice anche l’intervento su Ngom. Poi si supera su di tiro velenoso a giro di Banda, allungandosi sulla sua sinistra. Non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Thiago Gabriel Dodo 6 – Per i primi 23 minuti resta timido, poi aumente i giri del motore e la catena di destra viola quando si accende produce spesso qualcosa di interessante. Ma la sua partita rimane accorta, senza troppe incursioni. Pongracic 6,5 – Torna da ex (applaudito) in via del Mare e fornisce una prova di personalità e concretezza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le pagelle viola di Lecce-Fiorentina: Harrison lascia il segno. Gudmundsson, Piccoli e Ndour in difficoltà Notizie correlate Napoli-Fiorentina, le pagelle viola. Solomon lascia il segno. Pongracic e Gosens in difficoltàFirenze, 1 febbraio 2026 – De Gea 6 - Vergara lo prende in contropiede e lo sorprende sulla sua sinistra. Le pagelle viola di Fiorentina-Pisa: Kean è tornato implacabile, Solomon incide, Harrison in difficoltàFirenze, 23 febbraio 2026 – Ecco le pagelle viola di Fiorentina-Pisa: De Gea 6 - Dopo essere stato a lungo spettatore, il primo vero intervento a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le pagelle viola di Lecce-Fiorentina: Harrison lascia il segno. Gudmundsson, Piccoli e Ndour in difficoltà; Lecce-Fiorentina 1-1, le pagelle della partita di serie A; Le pagelle di Lecce-Fiorentina 1-1: conferma Tiago Gabriel, male Gudmundsson e Cheddira; Lecce-Fiorentina, le pagelle: Tiago Gabriel impeccabile (6,5). Ndour, errore grave (5). Le pagelle viola di Lecce-Fiorentina: Harrison lascia il segno. Gudmundsson, Piccoli e Ndour in difficoltàDe Gea 6,5 – Sorveglia senza eccessivi problemi la prima conclusione degli avversari con Coulibaly. Semplice anche l’intervento su Ngom. Poi si supera su di tiro velenoso a giro di Banda, allungandosi ... lanazione.it Una Fiorentina passiva strappa un punto a Lecce: le pagelle dei violaLa Fiorentina strappa un punto d'oro al Via del Mare per chiudere il discorso salvezza, contro un Lecce che ha provato fino all'ultimo a vincere la gara e che probabilmente avrebbe meritato di più. pianetalecce.it Passione Fiorentina. . Il post Lecce-Fiorentina - facebook.com facebook Lo scontro salvezza tra #Lecce e #Fiorentina finisce 1-1 Chi avevate in campo Avete vinto la giornata x.com