Fiorentina-Atalanta 1-1 | reti fortuite e pareggio senza gloria
Nel match tra Fiorentina e Atalanta finisce 1-1. Il gol della squadra ospite nasce da un errore di Sportiello, che non riesce a bloccare un tiro di Piccoli, che ne approfitta. La Fiorentina trova il pareggio con un colpo di testa di un difensore avversario su calcio d’angolo. Nel finale, un intervento deciso di un portiere locale evita il raddoppio ospite. La partita si conclude senza ulteriori reti.
? Punti chiave Come ha fatto Piccoli a sfruttare l'errore di Sportiello?. Chi ha salvato la Fiorentina con i suoi riflessi prodigiosi?. Perché l'autorete di Comuzzo ha cambiato il finale della gara?. Quali errori tattici hanno condizionato il bilancio stagionale di Vanoli e Palladino?.? In Breve Piccoli segna al 39esimo sfruttando un errore di Sportiello.. Christensen para i tiri di Samardzic e Musah nel primo tempo.. Comuzzo segna un'autorete all'82esimo deviando il pallone di Scamacca.. Vanoli e Palladino schierano riserve per l'ultima giornata del 23 maggio 2026.. Fiorentina e Atalanta si sono divise i punti allo scadere del campionato con un pareggio per 1-1, frutto di due reti nate da episodi fortuiti durante l’ultima giornata di gioco disputata questo sabato 23 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
COMMOVENTI VERONA-ATALANTA 3-1 e SASSUOLO-FIORENTINA 3-1
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