? Punti chiave Come ha fatto Piccoli a sfruttare l'errore di Sportiello?. Chi ha salvato la Fiorentina con i suoi riflessi prodigiosi?. Perché l'autorete di Comuzzo ha cambiato il finale della gara?. Quali errori tattici hanno condizionato il bilancio stagionale di Vanoli e Palladino?.? In Breve Piccoli segna al 39esimo sfruttando un errore di Sportiello.. Christensen para i tiri di Samardzic e Musah nel primo tempo.. Comuzzo segna un'autorete all'82esimo deviando il pallone di Scamacca.. Vanoli e Palladino schierano riserve per l'ultima giornata del 23 maggio 2026.. Fiorentina e Atalanta si sono divise i punti allo scadere del campionato con un pareggio per 1-1, frutto di due reti nate da episodi fortuiti durante l’ultima giornata di gioco disputata questo sabato 23 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorentina-Atalanta 1-1: reti fortuite e pareggio senza gloria

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COMMOVENTI VERONA-ATALANTA 3-1 e SASSUOLO-FIORENTINA 3-1

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