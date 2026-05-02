L’Atalanta non si sblocca | contro il Genoa pari senza reti

L’Atalanta ha pareggiato senza reti contro il Genoa, rimanendo a secco di vittorie per la quinta partita consecutiva in tutte le competizioni. Da inizio marzo, questa squadra ha ottenuto risultati positivi solo contro Verona e Lecce su un totale di 12 incontri. La serie senza successi si prolunga, coinvolgendo anche le recenti sfide.

Bergamo. Quinta partita consecutiva tra tutte le competizioni senza fare risultato pieno, la decima dall’inizio del mese di marzo: negli ultimi 12 incontri, l’Atalanta ha battuto soltanto Verona e Lecce. Il momento non è dei migliori e si vede dallo 0-0 contro un Genoa coriaceo, duro e convinto dei propri mezzi, che rispecchia lo spirito del suo allenatore. Pari senza reti, per un’Atalanta bloccata non tanto nel gioco o nelle occasioni prodotte, ma nel conto dei gol quando bisogna incidere. Solo tre volte è riuscita ad andare in vantaggio negli ultimi due mesi: nelle due partite vinte e contro la Roma. La buona volontà non manca, soprattutto in un secondo tempo largamente dominato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta, Palladino sulla vittoria sofferta contro il Genoa: Continuiamo a scalare la montagna

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