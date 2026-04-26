Pareggio senza reti tra Fiorentina e Sassuolo al Franchi

Da agi.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Fiorentina e Sassuolo disputato al Franchi, le due squadre sono terminate con un pareggio senza reti. La partita, caratterizzata da un ritmo basso e poche occasioni, ha visto comunque alcune azioni da entrambe le parti. Turati, portiere del Sassuolo, è stato il protagonista tra i pali, mentre i padroni di casa hanno colpito un palo con Pinamonti. Nessuna delle due formazioni è riuscita a segnare durante i novanta minuti.

AGI - Fiorentina  e  Sassuolo  si dividono la  posta in palio  al 'Franchi' al termine di un incontro povero di  contenuti tecnici  ma che ha comunque visto le due squadre provarci, con  Turati migliore in campo, ma con gli uomini di Grosso che possono recriminare per un  palo di Pinamonti. Un  punto  che fa comodo a De Gea e compagni, che si avvicinano alla  salvezza  a quattro giornate dalla fine, ma anche al Sassuolo, che in questo finale di stagione vuole chiudere con  dignità. Le formazioni della Fiorentina e del Sassuolo  . Vanoli, privo sia di Kean che di Piccoli, decide di schierare come  falso nueve Gudmundsson, mentre dall'altra parte  Grosso  preferisce  Pinamonti, e al posto dello squalificato Berardi sceglie  Volpato, che si trova a fronteggiare l'esordiente in campionato  Balbo.🔗 Leggi su Agi.it

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