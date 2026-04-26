Nel match tra Fiorentina e Sassuolo disputato al Franchi, le due squadre sono terminate con un pareggio senza reti. La partita, caratterizzata da un ritmo basso e poche occasioni, ha visto comunque alcune azioni da entrambe le parti. Turati, portiere del Sassuolo, è stato il protagonista tra i pali, mentre i padroni di casa hanno colpito un palo con Pinamonti. Nessuna delle due formazioni è riuscita a segnare durante i novanta minuti.

AGI - Fiorentina e Sassuolo si dividono la posta in palio al 'Franchi' al termine di un incontro povero di contenuti tecnici ma che ha comunque visto le due squadre provarci, con Turati migliore in campo, ma con gli uomini di Grosso che possono recriminare per un palo di Pinamonti. Un punto che fa comodo a De Gea e compagni, che si avvicinano alla salvezza a quattro giornate dalla fine, ma anche al Sassuolo, che in questo finale di stagione vuole chiudere con dignità. Le formazioni della Fiorentina e del Sassuolo . Vanoli, privo sia di Kean che di Piccoli, decide di schierare come falso nueve Gudmundsson, mentre dall'altra parte Grosso preferisce Pinamonti, e al posto dello squalificato Berardi sceglie Volpato, che si trova a fronteggiare l'esordiente in campionato Balbo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pareggio senza reti tra Fiorentina e Sassuolo al Franchi

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